La Croatie se qualifie grâce à un nul contre le Portugal, la Pologne reléguée en Ligue B

Ce diable de Luka Modrić peut encore espérer remporter un trophée avec son pays.

Ce lundi, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Les Vatreni ont validé leur billet en prenant un point à domicile face au Portugal, déjà qualifié et assuré de la première place du groupe 1 de la Ligue A. Avec une équipe remaniée sans Bruno Fernandes (suspendu), Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva (au repos), la Seleção ouvre le score via João Félix. Trouvé par un long ballon de Vitinha depuis son camp, le joueur de Chelsea réussit parfaitement son contrôle pour ensuite tromper Dominik Livaković (33e).

Menacée de se retrouver à une place de barragiste, la Croatie pousse pour revenir au score. Andrej Kramarić trouve ainsi le poteau, tandis que Joško Gvardiol voit l’arbitre de touche lui refuser un but pour un hors-jeu. Le défenseur de Manchester City finit tout de même par trouver la faille et remettre les deux équipes à égalité en profitant du mauvais placement de Nelson Semedo et du manque de fermeté de José Sá dans le but (66e). La dernière demi-heure voit les deux équipes se créer plusieurs occasions très franches. Ante Budimir manque une opportunité en or après une nouvelle erreur de Sá, avant de trouver le poteau dans le temps additionnel. Qu’importe finalement pour la Croatie, qui termine deuxième du groupe avec 8 points derrière le Portugal (16 pts).

Dans l’autre match du groupe 1, l’Écosse a entretenu l’exploit d’une qualification en battant la Pologne (1-2). Après un but précoce de John McGinn (3e) et une incroyable égalisation de Kamil Piątkowski (59e), c’est dans le temps additionnel que la Tartan Army a arraché la victoire grâce à Andrew Robertson (90e). Insuffisant toutefois : avec 7 points, l’Écosse jouera sa place en Ligue A en barrage. La Pologne glisse quant à elle directement à l’échelon inférieur avec seulement 4 unités au compteur.

La malédiction des Écossais en phase de groupes continue.

Le Portugal se défoule contre la Pologne et l’Écosse surprend la Croatie en Ligue des nations