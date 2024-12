Ligue des Nations : France-Croatie bientôt complet

Ils sont loins, les gradins vides de France-Israël.

Le 23 mars prochain au Stade de France (20h45), les Bleus de Didier Deschamps disputeront leur quart de finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie. Trois jours après la manche aller qui se déroulera à Split, la rencontre se jouera sans surprise à guichets fermés : il ne restait que 5000 billets disponibles en début d’après-midi, selon L’Equipe.

Pour rappel, ce remake de la finale de la Coupe du monde 2018 a son importance : si la France bat la Croatie et accède au Final Four, elle sera dans le groupe D des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. À l’inverse, si elle perd cette double-confrontation, elle sera placée dans le groupe L avec la Tchéquie, le Monténégro, les Îles Féroé et Gibraltar.

Oh le suspenseeeee !

