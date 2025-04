Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Farebersvillier 05 US vs Longeville St Av FC

On commence le top de ce week-end avec un copier-coller du but de Christophe Jallet en équipe de France ! Dans un match de Régional 3 de la région Grand Est, un centre atterrit au second poteau et lobe le gardien ! Geste fait exprès ou centre dévissé ? On vous laisse en juger.

2/ ETS Linars – ENTS Celles-Verrines

Le but, la célébration, la météo, tout est parfait dans cet extrait. Le contrôle qui envoie le numéro 4 adverse aux bois, avant de conclure à quelques mètres des buts. On note aussi le triple salto digne d’Aubameyang en prime.

3/ ES Damville – FC Prey

Dans un match de Départemental 4 en Normandie, le foot amateur reste fidèle à lui-même. Le gardien se prend pour ce qu’il n’est visiblement pas à vouloir crocheter l’attaquant. C’est perdu. Le numéro 9 adverse ne se laisse pas éteindre, chipe le ballon et marque dans les buts vides !

4/ Donges vs Chauve Éclair

Ça, en revanche, c’est un geste parfaitement maîtrisé et volontaire ! Dans un match de Coupe U18 dans les Pays de la Loire, l’attaquant se saisit du ballon, tire depuis la moitié du terrain et lobe le gardien totalement impuissant ! Rien à redire, chapeau.

5/ Coqs Rouges Bordeaux vs FC Loubesien

Sur une pelouse semblable à un champ de pâquerettes dans ce match de U19 en Gironde, le numéro 10 part dans une chevauchée entre les défenseurs et envoie une praline dans la lucarne droite ! Un but à se la péter en revenant en cours le lundi ça.

