Les tops et les flops de Maroc-Comores

Par Andrea Chazy et Alexandre Lejeune
Ce match d'ouverture de la CAN 2025 a offert son lot de magie, de pleurs, de beautés, de ratés, bref tout ce qu'on attendait d'un match d'ouverture réussi. Et comment ne pas aller dormir sans penser à Ayoub El-Kaabi.

Les tops et les flops de Maroc-Comores

Les tops

ayoub-el-kaabi

Ayoub El Kaabi

Même s’il signe à l’OM un jour et qu’il y est surnommé « El Kiabi » après trois matchs sans but, ce gars pétri de talent n’aura mis que neuf minutes pour marquer à jamais cette CAN 2025. Chapeau.

brahim-diaz

Brahim Díaz

C’est tout de suite plus facile quand on a des vrais joueurs de foot autour de soi. Prenez ça, Kylian, Vini, Jude et Arda.

yannick-pandor

Yannick Pandor

Plus loin iront les Comores dans cette CAN, moins vite Yannick Pandor rentrera dans son club des Francs-Borains basé à Boussu-Bois, dans le Hainaut, en Belgique. On aurait tous enchaîné les parades de classe à sa place.

G8mHPzuXUAE_aZN

Jean-Jacques Ndala

Il en fallait une sacré paire pour aller voir la VAR et ne pas (justement) siffler penalty en faveur du Maroc, à 0-0, lors du match d’ouverture. Si Jean-Jacques Ndala veut signer en Ligue 1 au mercato hivernal, on prend volontiers.

Les flops

ICONSPORT_236223_0220-scaled

Soufiane Rahimi

Soit le gars est un mauvais loup-garou qui n’a rien trouvé de mieux que d’ostensiblement faire foirer son équipe dès la première quête. Soit le gars est un mauvais villageois qui joue sans le vouloir contre son camp. Bref, il va falloir relire les règles du Loup-Garou, Isabelle !

romain-saiss

Romain Saïss

Des larmes de joie après la qualification du Maroc pour les demi-finales du Mondial 2022, des larmes de tristesse pour démarrer cette CAN 2025 : attention à ne pas devenir le Thiago Silva marocain.

youssouf

Zaydou Youssouf

Passé à un cheveu de la plus belle balayette-laser de 2025. Un amoureux des bagarres de collège à n’en pas douter.

Par Andrea Chazy et Alexandre Lejeune

