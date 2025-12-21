- CAN 2025
Les tops et les flops de Maroc-Comores
Ce match d'ouverture de la CAN 2025 a offert son lot de magie, de pleurs, de beautés, de ratés, bref tout ce qu'on attendait d'un match d'ouverture réussi. Et comment ne pas aller dormir sans penser à Ayoub El-Kaabi.
Les tops
Ayoub El Kaabi
Même s’il signe à l’OM un jour et qu’il y est surnommé « El Kiabi » après trois matchs sans but, ce gars pétri de talent n’aura mis que neuf minutes pour marquer à jamais cette CAN 2025. Chapeau.
0 note(s)
Brahim Díaz
C’est tout de suite plus facile quand on a des vrais joueurs de foot autour de soi. Prenez ça, Kylian, Vini, Jude et Arda.
0 note(s)
Yannick Pandor
Plus loin iront les Comores dans cette CAN, moins vite Yannick Pandor rentrera dans son club des Francs-Borains basé à Boussu-Bois, dans le Hainaut, en Belgique. On aurait tous enchaîné les parades de classe à sa place.
0 note(s)
Jean-Jacques Ndala
Il en fallait une sacré paire pour aller voir la VAR et ne pas (justement) siffler penalty en faveur du Maroc, à 0-0, lors du match d’ouverture. Si Jean-Jacques Ndala veut signer en Ligue 1 au mercato hivernal, on prend volontiers.
0 note(s)
Les flops
Soufiane Rahimi
Soit le gars est un mauvais loup-garou qui n’a rien trouvé de mieux que d’ostensiblement faire foirer son équipe dès la première quête. Soit le gars est un mauvais villageois qui joue sans le vouloir contre son camp. Bref, il va falloir relire les règles du Loup-Garou, Isabelle !
0 note(s)
Romain Saïss
Des larmes de joie après la qualification du Maroc pour les demi-finales du Mondial 2022, des larmes de tristesse pour démarrer cette CAN 2025 : attention à ne pas devenir le Thiago Silva marocain.
0 note(s)
Zaydou Youssouf
Passé à un cheveu de la plus belle balayette-laser de 2025. Un amoureux des bagarres de collège à n’en pas douter.
0 note(s)
Par Andrea Chazy et Alexandre Lejeune