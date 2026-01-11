Les Lyonnes répondent aux critiques des joueurs de FC 26

Au cours d’un entretien croisé accordé à So Foot dans le cadre de la promotion du jeu vidéo FC 26, plusieurs joueuses d’OL Lyonnes se sont adressées à certains gamers qui confondent parfois le virtuel et le réel, envoyant critiques, insultes voire menaces aux joueuses par rapport à leurs performances… dans le jeu. « À tous ceux qui nous critiquent, parce qu’on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux : oui, c’est nous dans le jeu, mais ce n’est pas nous dans la vraie vie, ça ne sert à rien de tout mélanger et nous critiquer », pose Selma Bacha.

« On mérite aussi beaucoup de respect » 🤝 Nominées pour la TOTY sur @easportsfcfr, les Lyonnes répondent aux critiques de certains joueurs de FC 26 🎮 @ol__lyonnes pic.twitter.com/amjwH6yk3O — SO FOOT (@sofoot) January 10, 2026

« On les invite à nous challenger »

Et ça marche aussi dans l’autre sens, puisque certains estiment que le niveau des joueuses est trop haut dans « FC » par rapport à la réalité, comme le rappelle Melchie Dumornay : « On voit aussi des commentaires disant qu’on n’a pas le niveau (par rapport aux performances dans le jeu), ou qu’une fille ne pourrait pas faire ça (dans la vraie vie). On les invite à nous challenger, aussi, pour voir. Physiquement, avec les garçons, il y a un écart, mais on fait le même métier, on mérite aussi d’avoir beaucoup de respect. » De son côté, la capitaine Wendie Renard est dans la prévention : « Il faut dissocier l’humain, la sportive et le jeu vidéo. Je peux comprendre aussi l’addiction (aux jeux vidéos), je tire la sonnette d’alarme pour les jeunes qui sont trop addicts à tout ça. »

À bon entendeur.

Wendie Renard très agacée par un arrêté préfectoral