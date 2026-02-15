Naples et la Roma repartent bons voisins

Naples 2-2 AS Rome

Buts : Spinazzola (40e), Alisson Santos (82e) pour les Partenopei // Malen (7e, 71e SP) pour les Giallorossi

Les regrets pour la Roma. Dans ce choc du haut de tableau en Serie A, les positions n’ont pas bougé au terme de cette rencontre puisque Napolitains et Romains sont repartis dos-à-dos (2-2). Naples reste donc sur la troisième marche du podium avec toujours trois points d’avance sur les Giallorossi.

Malen n’a pas suffit

Si Donyell Malen est parvenu par deux fois à donner l’avantage à la Roma, d’abord en première période après la superbe passe en profondeur de Bryan Zaragoza qui lui a permis d’être en position idéale pour allumer la cage napolitaine (0-1, 7e), c’est d’abord Leonardo Spinazzola qui est venu remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 40e). Mais l’international néerlandais comptait bien marquer de son empreinte la rencontre et n’a pas tremblé au moment de transformer le penalty concédé par Amir Rrahmani (1-2, 71e).

Mais vexés par l’élimination en Coupe d’Italie par Come aux tirs au but plus tôt dans la semaine, l’équipe d’Antonio Conte s’est remobilisée et le coaching du tacticien transalpin s’est avéré payant puisque Alisson Santos, entré en jeu peu après l’heure de jeu a égalisé en fin de rencontre (2-2, 82e). L’Inter après sa victoire sur le fil face à la Juventus samedi a donc vu son avance se creuser sur ses poursuivants.

Statut quo.

