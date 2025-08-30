S’abonner au mag
Zambo Anguissa délivre Naples, la Roma enchaîne

Bientôt une fresque à Naples pour André-Frank Zambo Anguissa ?

L’international camerounais passé par l’OM s’en rapproche de semaine en semaine, à ce rythme. Exagération à part, c’est bien Zambo Anguissa qui a offert trois points très précieux, ce samedi soir au Maradona, à quelques secondes de la fin d’un vrai traquenard offert par Cagliari (1-0). Mais sur un ultime centre d’Alessandro Buongiorno, le milieu de terrain a parfaitement ouvert son pied pour tromper la vigilance de l’enfant du coin Elia Caprile.

Dans le même temps, plus au nord, la Roma de Gian Piero Gasperini a, elle aussi, enchaîné un second succès en deux rencontres sur la pelouse du promu Pise (1-0). Si l’ancien Rennais Henrik Meister a vendangé deux belles occases en début de rencontres pour la troupe coachée par Alberto Gilardino, c’est lors du second acte que la Louve a fait la différence grâce à un beau tir chirurgical de Matías Soulé parfaitement placé. Prochain rendez-vous après la trêve à Florence pour Naples tandis que la Roma recevra le Torino.

Naples 1-0 Cagliari  

But : Zambo Anguissa (90e+5) pour le Napoli

Pise 0-1 Roma  

But : Soulé (55e) pour la Roma

Naples repris sur le gong par la Roma

