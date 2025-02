Naples repris sur le gong par la Roma

Roma 1-1 Naples

Buts : Angelino (90e+2) pour la Roma // Spinazzola (28e) pour Naples

Un gros lob et hop, Naples s’échappe en tête du championnat d’Italie ?

Oui, mais finalement non ! En déplacement sur le terrain de la Roma pour le compte de la 23e journée de Serie A, le leader du classement a en effet cru s’imposer sur la plus courte des marges et profiter de cette victoire combinée au nul de l’Inter pour prendre cinq points d’avance sur son dauphin (qui dispose d’un match supplémentaire à disputer). Sauf que dans le temps additionnel, Angelino a envoyé une volée décisive au fond des filets et a ainsi égalisé en faveur des locaux. Conséquence : pas de huitième succès d’affilée pour la bande d’Antonio Conte, qui doit se contenter de trois unités de plus que les Milanais.

Le poteau pour Paredes

Pourtant, un but de Leonardo Spinazzola à la demi-heure de jeu a longtemps suffi au bonheur des visiteurs, qui ont largement dominé la première période et qui ont ensuite tenté d’éviter l’égalisation adverse. Mission réussie, jusqu’à la 92e minute… Cependant, la Louve s’était auparavant procuré quelques opportunités et aurait donc pu revenir au score plus tôt si elle s’était montrée un peu plus précise. Mais Alex Meret a stoppé la tête d’Evan Ndicka, Leandro Paredes n’a pas cadré un coup franc certes dangereux et en a envoyé un autre directement sur le poteau du gardien.

Bon, les hommes de Claudio Ranieri restent coincés en neuvième position…

Naples prend l'avantage contre la Roma ! L'ancien Giallorosso, Spinazzola, trompe la défense avec un ballon lobé. 1-0 pour le Napoli ! Pour voir le match > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/La8JZffCt3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 2, 2025

Le Napoli et Lukaku gâchent les retrouvailles de Ranieri avec la Roma