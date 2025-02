L’Inter force le nul face au Milan

Milan 1-1 Inter

Buts : Reijnders (45e) pour les Rossoneri // De Vrij (90e+3) pour les Nerazzurri

La bête rossonero.

Invaincue en Serie A depuis le 22 septembre et une défaite face à l’AC Milan (1-2), l’Inter a bien cru tomber ce dimanche à San Siro contre son voisin avant d’arracher finalement le point du nul (1-1). Ce derby della Madonnina n’est pas parti sur les chapeaux de roues, avec des Nerazzurri très prudents opposés à des Rossoneri bien décidés à se projeter en contre. Une tactique un peu simpliste, mais gagnante : à force de voir les hommes de Simone Inzaghi se livrer de plus en plus, l’équipe « locale » a en effet trouvé des espaces. C’est de cette manière que Rafael Leão, lancé par Theo Hernandez, s’est retrouvé à pouvoir centrer depuis la gauche : si sa passe a été repoussée par Yann Sommer, le ballon est directement revenu sur Tijjani Reinjders, qui a placé le cuir sous la barre pour permettre aux siens de prendre l’avantage juste avant la pause.

Une égalisation méritée

Après le retour des vestiaires, les Nerazzurri ont évidemment continué à contrôler les débats. Sans faire craquer la défense milanaise, toutefois. Lautaro Martinez a bien trouvé la faille, mais Denzel Dumfries avait envoyé Hernandez au tapis avant de régaler son attaquant (64e). Quasiment dans la foulée, Yann Bisseck a trouvé le poteau de Mike Maignan, complètement battu après un coup de tête piqué sur un corner frappé depuis la droite (67e). C’est encore sur un coup de pied de coin que le montant du portier français a tremblé à dix minutes du terme, lorsque Marcus Thuram y a envoyé sa reprise de volée (82e). À force de pousser, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont néanmoins égalisé dans le temps additionnel : grâce à une superbe remise de la poitrine de Nicola Zalewski vers Stefan de Vrij, le défenseur a fusillé Maignan de près. Avec ce nul, l’Inter laisse les pleins pouvoirs au Napoli (qui compte deux longueurs d’avance en tête du championnat). De son côté, le Milan stagne à la 8e place à quatre points des places européennes.

Cette égalisation va peut-être peser lourd dans la course au titre.