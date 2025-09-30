AC Milan et Inter sont officiellement copropriétaires du stade Giuseppe-Meazza

La colocation à vie.

C’est officiel, le stade Giuseppe-Meazza, anciennement appelé San Siro, appartient enfin à l’AC Milan et à l’Inter Milan. Dans la nuit de ce lundi à mardi, le conseil municipal milanais a approuvé sa vente aux deux occupants avec 24 voix contre 20 et deux abstentions, relate L’Équipe. Les deux clubs rivaux devraient débourser 197 millions d’euros pour acquérir leur antre, sur lequel l’AC Milan dispute ses rencontres depuis 1926, rejoint par le voisin intériste près de 20 ans plus tard.

Giuseppe-Meazza détruit, mais colocataires à vie

Mais rien ne dit que leur nid douillet reste en l’état. Les Milanais souhaitent la jouer strategico, ayant refusé de restructurer leur enceinte il y a un an, les nouveaux proprios pourraient le démolir et y construire un nouveau stade de 71 500 places d’ici 2031. Le mythique Giuseppe-Meazza, théâtre de quatre finales de Ligue des champions, dont la dernière en 2016, accueillera la cérémonie des JO d’hiver 2026 et devrait tout de même pouvoir fêter ses 100 ans d’existence, avant de renaître.

Si on pouvait penser que cette destruction signerait la fin de la colocation entre les deux clubs milanais, autant se mettre le doigt dans l’œil. Comme l’ancien, le nouveau stade appartiendra à la fois aux Rossoneri et aux Nerazzurri qui, pour des rivaux, ne se lâchent décidément plus.

Avec leurs deux petits noms sur la boîte aux lettres ?

