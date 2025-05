L’heure de la rédemption à Milan pour Donnarumma ?

Et si Donnarumma renversait tous les avis en 6 mois ?

Non content d’avoir enfin réussi à démontrer sa valeur dans ses buts en Ligue des champions depuis, au minimum, le match retour contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma pourrait même boucler la boucle avec ses anciens fans. Impérial face à Arsenal, l’ancien Milanais a été déterminant dans le succès des siens au Parc des Princes. Et fin mai, il sera opposé à l’Inter Milan. Mais ce n’est pas tout. Du tout même. Pour « Gigio », il s’agira surtout de retrouver son ancien rival, lui le gamin de l’AC Milan, où il a débuté chez les professionnels à 16 ans. Honni sur place depuis son départ au PSG, que beaucoup de supporters rossoneri attribuent à de la vénalité, le capitaine de la sélection nationale italienne n’est plus vraiment en odeur de sainteté en Lombardie. S’il avait besoin d’une piqûre de rappel, le déplacement du PSG à San Siro lors de la précédente campagne européenne a dû lui faire un sacré effet.

Un formulaire et des conditions pour le pardon

Sauf que voilà, maintenant que c’est officiellement le PSG qui se dressera face à l’Inter en finale de C1, les tifosis milanais doivent faire un choix et il semble déjà fait : Il faut à tout prix que Paris batte l’Inter, quitte à pardonner à leur ancien gardien. C’est ainsi que pullulent déjà sur les réseaux des petits formulaires à remplir pour signer « le grand pardon » envers le gardien, s’il fait tomber l’ennemi juré.

La finale #PSGInter a déjà démarré en Italie, avec les tifosi de l’AC Milan qui se disent prêts à pardonner Gigio #Donnarumma de son départ en 2021… en cas de victoire de la C1 face au grand rival. Certains s’engagent même à signer noir sur blanc le possible grand pardon ✍🏻 https://t.co/F4QDbO1dwo — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 7, 2025

Les supporters s’engagent ainsi à ne plus lui en vouloir d’avoir ainsi quitté Milan, ne plus souhaiter ses boulettes, ne plus se moquer de son jeu au pied et de ses sorties, et enfin, ne plus réclamer d’autre gardien pour l’équipe nationale. S’il fallait une motivation supplémentaire, Donnarumma la tient juste là !

Pour les Milanais en tout cas, c’est soit Donnarumma, soit Çalhanoğlu.

