Gianluigi Donnarumma, Ballon d'or !

Antoine Lavoisier ? Wilfried Singo ? Luis Enrique ? Mais qui est responsable de la métamorphose de Gianluigi Donnarumma. Identifié comme un des points faibles dans les grands matchs depuis son arrivée à Paris à l’été 2021, le portier italien est le visage (balafré) de cette campagne européenne du PSG, qui s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi au détriment d’Arsenal (2-1). Encore monstrueux face aux Gunners, il fallait voir la mine déconfite de Bukayo Saka sur une de ses frappes qui prenait la direction de la lucarne (64e), et l’observer hocher la tête de gauche à droite comme pour dire qu’il n’y avait rien à faire ce soir-là, encore, face au géant de Campanie. Arsenal n’a pu profiter que d’une marquinhade pour battre Donnarumma sur cette double confrontation. Assurément le meilleur gardien du monde en ce moment, on pourrait même pousser en disant qu’il est le meilleur joueur de la planète. Y’a-t-il, actuellement, plus décisif pour son équipe que l’Italien ?

Dès que le phase de ligue a été effacée, et que les matchs couperets ont pointé le bout de leur nez, la pression est retombée, comme chaque année, sur les larges épaules de l’ancien de l’AC Milan, qui va affronter l’ennemi historique en finale de C1 le 31 mai prochain (la première confrontation entre les deux clubs, par ailleurs). Pointé du doigt pour ses trous d’air à Arsenal (déjà) en octobre, placé sur le banc à Munich face au Bayern fin novembre (1-0), alors que Paris était dos au mur lors de la phase de championnat, Donnarumma semblait plus proche de la sortie que jamais, et les rumeurs d’un départ commençaient à fleurir un peu partout. Mais les fêtes de fin d’année ont fait autant de bien à Désiré Doué, qu’à Ousmane Dembélé, et qu’à Donnarumma. À l’instar de Fabián Ruiz, qui évolue enfin au niveau qui est le sien avec l’Espagne, le dernier rempart du PSG est désormais aussi décisif que lorsqu’il porte la liquette de la Nazionale.

« Leur homme du match sur les deux rencontres, c’est leur gardien », a reconnu Mikel Arteta, qui utilisait cet argument pour vanter la prestation de ses hommes à Londres et à Paris. Un peu de mauvaise foi quant à l’interprétation, difficile de lui donner tort concernant sa constatation. Si aucun Parisien n’a sous-performé, l’Italien, monstrueux déjà contre Liverpool et Aston Villa, a clairement été le meilleur (même si l’UEFA n’a pas daigné le récompenser du trophée d’homme du match, ni à l’aller, ni au retour). L’influence du renouveau de Donnarumma sur les résultats du PSG prouve une nouvelle fois ce vieil adage qui veut qu’on ne gagne pas sans une grand gardien. En 2020, Paris avait un grand portier entre les poteaux, en la personne de Keylor Navas, et est allé en finale. Cinq ans plus tard, Gigio a enfin repris le flambeau du Costaricain dans les grands matchs. C’est plus tard que prévu. Mais vaut mieux tard que jamais.

L’ancien portier du Milan est tellement stratosphérique en ce moment que même son entraîneur en a eu sa claque de lui tresser des louanges en conférence de presse avant cette demi-finale retour : « On est dans un moment de la saison extrêmement important où nous avons démontré que nous sommes une équipe. Même si vous dites qu’untel ou untel joue bien, tous les joueurs sont critiqués à un moment donné, je soutiens mon équipe. Des bruits courent et sont souvent négatifs, je ne vais pas me positionner sur le sujet ». Ou peut-être avait-il peur de mettre trop de pression sur son gardien, qui n’a pas toujours su la supporter ? Désormais, le héros d’Anfield n’est plus qu’à une victoire de prouver qu’il était bien le portier dont Paris avait besoin pour changer de dimension. Finalement, celui qui a fait changer Donnarumma, c’est Donnarumma. Le meilleur joueur du monde, c’est lui. Désolé aux prétendants au Ballon d’or.

