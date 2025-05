Comment Lavoisier a rendu Donnarumma imprenable ?

→ Lavoisier réinvente la chimie

Petit Parisien ayant hérité d’une belle fortune après le décès prématuré de sa mère, Antoine Lavoisier est un touche-à-tout. Son dada ? Les sciences, qu’il étudie au collège des Quatre-Nations. Parmi les adeptes de la démarche expérimentale, il intègre ensuite l’Académie des sciences. Le début d’une grande aventure qui fera de lui le père de la chimie moderne à la fin du XVIIIe siècle, notamment pour ses travaux sur le phénomène de combustion ou sa contribution à la première méthode de nomenclature chimique. Avec lui, c’est toute la chimie qui change de paradigme.

→ Les Poulenc fondent la société anonyme des établissements Poulenc frères

Si l’essor de la chimie a contribué à bien des industries, l’humanité peut la remercier pour son apport au monde pharmaceutique, notamment dans l’Hexagone. Nombreux sont ainsi les chimistes et pharmaciens à lancer leur commerce, et parmi eux, Étienne Poulenc. Avec son beau-frère, il monte la maison Poulenc et Wittmann, qui au fil des années, des décès, des héritages et d’une ultime fusion avec la Société chimique des usines du Rhône, devient le groupe Rhône-Poulenc en 1928. À son apogée dans les années 1960, le groupe se déploie un peu partout sur le territoire national et notamment à Salindres, dans le Gard, où l’on trouve une importante usine de chimie.

→ Papa Blanc travaille chez Rhône-Polenc

Au milieu des années 1960, une certaine famille Blanc vit à Rousson, à quelques encablures de Salindres. Le père, Gilbert, est en effet salarié chez Rhône-Poulenc. En 1965, le couple qu’il forme avec Yvonne a un troisième enfant, qu’il nomme Laurent. Fan de foot, il suit les traces de son père, joueur amateur émérite du côté d’Alès, et monte petit à petit les échelons dans la région, jusqu’à atteindre un centre de formation, à Montpellier exactement. Débarqué à 15 ans au MHSC, celui qui est alors attaquant fait ses débuts en professionnel un jour de septembre 1983. Sur le terrain, un certain Jean-Louis Gasset…

→ Blanc donne une carrière de coach à Gasset et inversement

Après avoir ferraillé sur les prés pendant 20 ans et avoir amassé pas mal de trophées, Laurent Blanc se tourne vers les bancs de touche. Dès 2007, il s’assoit sur celui des Girondins de Bordeaux et fait appel à une vieille connaissance : Jean-Louis Gasset. Après des expériences comme coach, assistant ou manager, JLG trouve sa moitié, et le duo forme une sacrée paire en Gironde, puis en équipe de France et au PSG. Mais alors que « Lolo White » prend ses distances avec le rectangle vert, Gasset se voit coller l’étiquette de pompier de service et s’engage dans plusieurs missions périlleuses à Montpellier, Saint-Étienne ou Bordeaux. Finalement, et après presque un an sans banc, il débarque en 2022 sur celui de la Côté d’Ivoire, sa première sélection. Avec la CAN 2023 à domicile en ligne de mire, Gasset lance ou relance quelques joueurs avec l’équipe nationale et notamment un joueur du Torino, Wilfried Singo. Pas sélectionné pendant près d’un an entre 2021 et 2022, le défenseur devient l’un des joueurs majeurs de son mandat en même temps qu’il perce en Italie. Si l’aventure tourne mal pour le technicien, pour Singo tout se dégage, et un transfert à l’été 2023 vers Monaco marque un tournant dans sa carrière.

→ Singo déclenche le Donna-muraille

International et désormais bien installé à l’AS Monaco, Wilfried Singo est un membre éminent du XI titulaire dans la Principauté. Il est ainsi logiquement titulaire pour la réception du PSG fin 2024. Outre la défaite monégasque, il est bien malgré lui au centre de l’attention à l’issue de la rencontre. La raison ? Une énorme balafre laissée sur la joue du pauvre Gianluigi Donnarumma, marqué par un vilain coup de crampons en pleine face. Sur ses réseaux, l’Ivoirien s’excuse et souhaite un « bon rétablissement » au portier italien.

🔴 EXCLU RMC SPORT : La photo du visage de Donnarumma après l'énorme choc sur Singo. pic.twitter.com/oKnKAv1bPq — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2024

Un doux euphémisme, puisque depuis, le capitaine de la Nazionale semble presque intouchable et collectionne les performances de choix en Ligue des champions, face à Liverpool, Aston Villa ou encore Arsenal à l’Emirates. À croire qu’à la manière de Harry Potter, « Gigio », même s’il ressemble plus à un cousin de Viktor Krum qu’au petit magicien à lunettes, serait désormais protégé par sa cicatrice… Lavoisier a un jour dit que « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », peut-être qu’il parlait finalement de Donnarumma. Sacrée transformation en tout cas !

Ousmane Dembélé présent pour le rendez-vous PSG-Arsenal