Jean-Louis Gasset viré de la sélection ivoirienne avant même l’issue du groupe

Vite Faé bien Faé.

L’avenir de Jean-Louis Gasset ne s’écrira pas à la tête de la Côte d’Ivoire. Dans un communiqué, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a annoncé mettre fin au contrat du sélectionneur pachydermique et son adjoint Ghislain Printant pour « résultats insuffisants conformément au contrat d’objectif qui les liait à la FIF ». La débâcle face à la Guinée équatoriale (4-0) était de trop. L’instance ivoirienne n’a même pas attendu de savoir si le pays hôte allait se qualifier au prochain tour. Le nouveau sélectionneur intérimaire s’appelle Émerse Faé – jusqu’ici adjoint –, qui sera donc à la tête de l’équipe en huitièmes, si qualification il y a.

Récemment, Gasset gardait espoir en conférence de presse. « La qualification ? On y croit obligatoirement, on a gagné un match sur trois. Mais quand on attend le résultat des autres équipes, ce n’est jamais bon signe », avait-il admis. L’espoir n’aura donc pas suffi.

Les Éléphants ne sont pourtant pas encore éliminés de la compétition. Deux cas de figure, ce mercredi, leur permettraient de passer. Cas numéro 1 : victoires du Maroc (contre la Zambie) et de la République démocratique du Congo (contre la Tanzanie). Cas numéro 2 : une défaite de la Namibie contre le Mali, ainsi qu’une défaite ou un match nul de la Tunisie contre l’Afrique du Sud. L’hypothétique adversaire des Éléphants en huitièmes serait le Sénégal, tenant du titre.

2023 : vers une édition CANthologique !