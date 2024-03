La Côte d’Ivoire et Guéla Doué éteignent l’Uruguay de Marcelo Bielsa

Émerse Faé > Marcelo Bielsa.

Lens accueillait une rencontre de prestige ce mardi, avec un match amical entre la Côte d’Ivoire et l’Uruguay organisé à Bollaert devant 8 000 spectateurs. Les champions d’Afrique en titre ont fait honneur à leur statut en arrachant la victoire en fin de rencontre, grâce à une très jolie reprise de volée de Guéla Doué, entré en jeu une minute plus tôt. Le premier but avec les Éléphants pour le défenseur rennais, qui découvrait la sélection A en ce mois de mars.

Avant cela, la Celeste avait concédé un but casquette, avec un centre dévié par Mathías Olivera dans ses propres filets (9e). Les hommes de Marcelo Bielsa ont tardé à revenir au score, n’égalisant par Federico Vina que dans le dernier quart d’heure de la rencontre (77e). Une joie de courte durée, donc, puisque les Ivoiriens ont décroché leur succès en fin de partie.

Seul point noir de la soirée : Seko Fofana a été privé de ses retrouvailles avec Bollaert à cause d’une fichue douleur au pubis.

