Un crack de 17 ans sélectionné avec le Brésil

Après Endrick, voilà Estêvão !

En pleine forme du côté de Palmeiras, Estêvão, qui rejoindra Chelsea l’an prochain à sa majorité, passe un nouveau cap dans sa progression, en rejoignant les rangs de la Seleção avant même ses 18 ans. Si cela n’était qu’une question de temps, ses performances ont tapé dans l’œil de Dorival Júnior, qui a donc décidé de le convoquer à 17 ans et quelques mois. En 19 matchs de Serie A cette saison, il a déjà marqué cinq fois et donné cinq passes décisives, confirmant les espoirs placés en lui. Il aura donc l’occasion d’honorer sa première cape à domicile contre l’Équateur le 6 septembre ou à Asunción contre le Paraguay, le 10 septembre prochain.

Toda a emoção da minha Cria 🥹 Que momento, Estêvão! 🫶#AvantiPalestra pic.twitter.com/WZsyxO6PAn — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 23, 2024

Le sélectionneur a annoncé l’ensemble de sa liste lors d’une conférence de presse, alors que les Auriverdes vont devoir se reprendre, après un début de campagne de qualifications au prochain mondial très compliqué (6e avec 7 points en 6 matchs) et une Copa América ratée, avec une élimination en quarts de finale. Parmi les joueurs appelés, on retrouve les Parisiens Marquinhos et Lucas Beraldo, les ex-lyonnais Bruno Guimarães et Lucas Paquetá ainsi que le trio du Real Madrid avec Rodrygo, Endrick et Vinicius.

Bientôt, la sélection brésilienne ressemblera à une équipe de jeunes plutôt qu’à une équipe seniors.

