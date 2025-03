Southampton fixe un montant exorbitant pour sa pépite du moment

La démesure à la sauce anglaise.

Dans la triste saison de Southampton, dernier de Premier League avec 18 points de retard sur le premier non relégable, l’étincelle s’appelle Tyler Dibling. Si bien que le jeune ailier de 19 ans et international anglais U19 a été littéralement blindé par son club. Selon le Telegraph, les dirigeants des Saints auraient fixé son prix à un peu moins de 120 millions d’euros. Un moyen assez radical pour faire monter les enchères, alors que Manchester City et Tottenham sont intéressés par son profil.

Direction le top 10 des charts ?

Certain d’être vendu cet été avec la très probable descente de Southampton en Championship, Dibling, aussi prometteur soit-il, n’a joué que 25 matchs en Premier League et n’entame que sa première saison professionnelle. En tout cas, si Southampton vend au prix qu’il souhaite, cela représenterait une rentrée d’argent considérable pour préparer une très probable mission remontée dans l’élite du football anglais.

En cas de vente aux alentours des 120 millions d’euros, Dibling intègrerait le top 10 des transferts les plus chers de l’histoire, juste devant un certain Jack Grealish, recruté par Manchester City contre 117 patates en 2021. Avec pas plus d’une trentaine de matchs professionnels, ce serait fort.

Les dirigeants citizens tomberont-ils encore dans une énième folie dépensière ?

