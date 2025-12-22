S’abonner au mag
Série de victoires : Une première depuis 111 ans pour Aston Villa

SF
Même Élisabeth II n’était pas née.

En s’imposant 2-1 à Villa Park ce dimanche face à Manchester United, Aston Villa poursuit son rêve et reste dans la course au titre aux côtés des ogres d’Arsenal et de Manchester City. Cette victoire porte leur série à dix succès consécutifs toutes compétitions confondues, une première depuis 1914 en tant qu’équipe de première division. À l’époque, cette folle série s’était arrêtée après 11 succès consécutifs.

Un record dur à battre

Pour effacer ce record, les hommes d’Unai Emery devront enchaîner deux victoires lors de leurs prochains déplacements à Chelsea et Arsenal, ce qui serait deux merveilleux cadeaux de fin d’année pour le prince William et les Villans… Une mission qui semble presque impossible. Le Boxing Day s’annonce, comme à l’accoutumée, très palpitant outre-Manche.

Et comme le dit le dicton : on ne gagne pas un titre au Boxing Day… mais on peut le perdre.

Aston Villa suit le rythme d’Arsenal et Manchester City

SF

