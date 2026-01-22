S’abonner au mag
Premier but avec Aston Villa pour Jadon Sancho !

Et la soirée commença par un but de la tête signé Tsuyoshi Watanabe au bout de cinq minutes de jeu, pour lancer le large succès du Feyenoord Rotterdam contre Sturm Graz. Mais l’événement de cette septième journée de phase de ligue de Ligue Europa, c’est évidemment la réalisation de Jadon Sancho (de la tête, là aussi) lors de la victoire sur la plus courte des marges d’Aston Villa (qui se qualifie directement pour les huitièmes de finale) à Fenerbahçe : il s’agit du tout premier pion de l’ancien de Chelsea avec les Villans, et de son premier tout court depuis la finale de Ligue Conférence gagnée par les Blues contre le Real Betis (soit 239 jours).

Des nouvelles de Rowe ?

Il faut également parler de la remontée de Bologne, qui était mené 2-0 à domicile par le Celtic et qui a finalement réussi à accrocher le nul grâce notamment à un exploit personnel d’un certain Jonathan Rowe (dribble, conduite de balle et praline en dehors de la surface de réparation). Enfin, le match le plus fou a eu lieu en Norvège : dans une rencontre à six tremblements de filet, Martin Erlic a notamment planté un doublé en faveur de Midtjylland, tandis que Brann Bergen a entre autres répondu par deux penaltys. Dont un transformé à la… 90e+10. Rageant, ou jouissif.

   Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

But : Sancho (25e) pour Aston Villa

  Bologne 2-2 Celtic

Buts : Dallinga (58e) et Rowe (72e) pour Bologne // Hatate (5e) et Trusty (40e) pour le Celtic

  Brann Bergen 3-3 Midtjylland

Buts : Holm (19e), Kornvig (68e, SP) et Soltvedt (90e+10, SP) pour Brann Bergen // Erlic (4e et 70e) et Brumado (31e) pour Midtjylland

Feyenoord Rotterdam 3-0 Sturm Graz

But : Watanabe (5e), Moussa (68e) et Borges (90e)

