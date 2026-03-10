Igor Tudor tresse des lauriers à Diego Simeone

Le cholismo a la cote. En conférence de presse ce lundi avant le huitième de finale de Ligue des champions entre l’Atlético et Tottenham, Igor Tudor a tenu à adresser quelques mots doux à son homologue argentin.

« On connaît le caractère de Diego Simeone en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, a reconnu le coach de Tottenham, des étoiles dans les yeux. À tout moment, ils peuvent marquer un but et ils ne s’arrêtent jamais de courir […] Être pendant je ne sais combien d’années au même club, ça veut dire quelque chose. J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un entraîneur incroyable. »

Il faut dire que les quinze ans de Simeone à la tête des Colchoneros doivent faire rêver Tudor : depuis son arrivée sur le banc londonien à la mi-février, l’entraîneur croate n’a pas franchement réussi à remettre son équipe à l’endroit, avec trois défaites en autant de matchs de Premier League

Priorité au maintien pour les Spurs

Alors forcément, Tudor a aussi admis que l’Europe n’était pas vraiment sa priorité du moment : « Notre principal objectif est [de nous maintenir en] Premier League, il faut bien le dire. La Ligue des champions, c’est un bonus, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas motivés pour passer au tour suivant. » Encore défait par Crystal Palace jeudi dernier, Tottenham est 16e du championnat, à un point de la zone rouge.

Ça promet.

