L’Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti, Tottenham pénard

Un multiplex en clair, mais clairement sans buts.

Fatigue ? Gestion ? Trêve hivernale ? Les sept matchs du multiplex de ce mardi de Ligue des champions n’ont vu que 16 buts. Sans profiter de taules ou de buts de zinzins, les matchs ont vu trois cartons rouges, des accrochages et des surprises. La première ? Le match tendu entre l’Olympiakos et le PSV, qui avait régné sur Naples il y a deux semaines (1-1). L’ancien Monégasque Gelson Martins a longtemps pensé avoir marqué le seul but du match, mais l’Américain Ricardo Pepi a égalisé dans le temps additionnel.

Pas de victoire pour Luciano Spalletti

Contre le Sporting (1-1), la Juve a commencé par une belle peur, sur une frappe croisée de Maximiliano Araújo (0-1, 12e). Puis Dusan Vlahović, pour le retour de Luciano Spalletti en Ligue des champions, a réveillé les Italiens (1-1, 34e). La Juve n’a toujours pas gagné en Ligue des champions cette saison.

Après une défaite bien galère à Arsenal (0-4), l’Atlético de Madrid s’est rattrapé contre l’Union saint-gilloise (3-1). Comme à son habitude, Julián Álvarez a marqué, avant que Connor Gallagher ne double la mise espagnole, sur une lente percée d’Alexander Sørloth. L’USG avait commencé sa campagne par une victoire contre le PSV, et enchaîne trois défaites, même si l’Anglais Ross Sykes, sur un coup de pied arrêté, a remis un peu d’espoir dans les rangs belges (2-1, 80e). Espoir douché par ce complotiste de Marcos Llorente (3-1, 90e+5).

But 100 % français à Londres

Pour le premier Tottenham-Copenhague de l’histoire de la Ligue des champions, les Londoniens ont déroulé, marquant même deux buts à 10 contre 11 (4-0). Copenhague n’a toujours pas gagné cette saison en Europe, la faute à Brennan Johnson, puis Wilson Odobert et Randal Kolo Muani. Pour le deuxième but londonien, l’ancien Nantais a pressé à fond Dominik Kotarski sur un long ballon anglais. Il a ensuite attendu l’arrivée de l’ancien Troyen (2-0, 51e). Le rouge de Johnson (57e) n’a pas découragé les locaux, puisque Micky Van de Ven a joliment slalomé dans la défense danoise après avoir remonté tout le terrain (3-0, 64e). Tottenham grimpe provisoirement à la septième place.

Atlético 3-1 Union saint-gilloise

Buts : Álvarez (39e), Gallagher (72e) et Llorente (90e+5) pour les Espagnols // Sykes (80e) pour les Belges

Juventus 1-1 Sporting

Buts : Vlahović (34e) pour les Italiens // Araújo (12e) pour les Portugais 

Olympiakos 1-1 PSV

Buts : Martins (17e) pour les Grecs // Pepi (90e+3) pour les Néerlandais 

Tottenham 4-0 Copenhague

Buts : Johnson (19e), Odobert (51e), Van de Ven (64e) et Palhinha (67e) pour les Anglais 

Expulsion : Jonhson (57e) côté londonien. 

La Juventus se reprend contre la Cremonese

