La tête dans les nuages.

Marcos Llorente, rappelé par Luis de la Fuente pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, a retrouvé la Roja… et un nouveau sujet de conversation. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, absent de la sélection depuis plus d’un an, a profité de son retour pour partager sa foi en une théorie fumeuse, celle des chemtrails. Oui, ces traînées blanches laissées par les avions dans le ciel, que certains voient comme des épandages chimiques orchestrés par des puissances obscures, aka le gouvernement mondial.

La vapeur d’eau, c’est surfait

« Je le dis très naturellement », a confié Llorente à El Desmarque. « Quand je regardais le ciel, je ne voyais pas ces choses… » Ces « choses », pour lui, ne peuvent être simplement de la vapeur d’eau. Malgré les explications de l’Organisation météorologique mondiale, qui parle de simples cristaux de glace formés par la condensation, le joueur de 30 ans préfère croire à une main invisible derrière ces nuages artificiels. « Beaucoup le disent, et de plus en plus de gens le disent » , insiste-t-il, fier d’avoir « rendu public » ce combat.

Plus on est fou, plus on rit !

