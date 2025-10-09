S’abonner au mag
  • International
  • Espagne

Marcos Llorente évoque la théorie complotiste des chemtrails lors de son retour en sélection espagnole

SF
Marcos Llorente évoque la théorie complotiste des chemtrails lors de son retour en sélection espagnole

La tête dans les nuages.

Marcos Llorente, rappelé par Luis de la Fuente pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, a retrouvé la Roja… et un nouveau sujet de conversation. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, absent de la sélection depuis plus d’un an, a profité de son retour pour partager sa foi en une théorie fumeuse, celle des chemtrails. Oui, ces traînées blanches laissées par les avions dans le ciel, que certains voient comme des épandages chimiques orchestrés par des puissances obscures, aka le gouvernement mondial.

La vapeur d’eau, c’est surfait

« Je le dis très naturellement  », a confié Llorente à El Desmarque. « Quand je regardais le ciel, je ne voyais pas ces choses… »  Ces « choses  », pour lui, ne peuvent être simplement de la vapeur d’eau. Malgré les explications de l’Organisation météorologique mondiale, qui parle de simples cristaux de glace formés par la condensation, le joueur de 30 ans préfère croire à une main invisible derrière ces nuages artificiels. «  Beaucoup le disent, et de plus en plus de gens le disent » , insiste-t-il, fier d’avoir « rendu public » ce combat.

Plus on est fou, plus on rit !

Aymeric Laporte fait son retour en sélection

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!