Luis Rubiales se prend des œufs en pleine poire

Deux ans après avoir été condamné pour agression sexuelle à cause d’un baiser jugé non consenti sur la joueuse espagnole Jenni Hermoso, l’ancien président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales était présent à Madrid ce jeudi soir. L’occasion ? La présentation de son tout nouveau livre intitulé Tuer Rubiales, en VF.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza". Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

Ce qui devait être une présentation a tourné en une confrontation. Luis Rubiales a reçu trois œufs (dont un en pleine poire) par un spectateur, avant de tenter de se défendre. L’agresseur a été finalement arrêté, après avoir insulté Rubiales de « scélérat », alors que ce dernier criait encore au complot il y a quelques jours concernant sa condamnation.

Un agresseur familier ?

Pris par surprise, Rubiales aurait un lien de parenté avec son agresseur. Selon le média espagnol El Pais, ce serait son oncle cadet, qui s’appelle aussi Luis Rubiales, qui serait l’auteur de cette agression envers son propre neveu.

Selon des propos rapportés par Marca, l’ancien président de la RFEF a dans un premier temps imaginé le pire : « Nous avons eu de la chance, car je ne savais pas s’il avait une arme et j’ai vu une femme enceinte, qui est la femme de mon ami Paco, avec ses deux petits-enfants, juste à côté de lui. »

Une histoire de famille à régler autour d’une omelette.

