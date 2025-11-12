S’abonner au mag
Luis Rubiales crie encore au complot

Deux ans après le baiser de trop, Luis Rubiales n’a toujours pas compris la leçon. Condamné pour agression sexuelle après avoir embrassé de force Jenni Hermoso lors de la remise du trophée Mondial en 2023, l’ex-président de la Fédération espagnole revient sur le devant de la scène. Cette fois, pas sur un podium, mais dans un livre au titre très subtil, Killing Rubiales, où il explique être la victime d’une chasse aux sorcières.

L’art de s’enfoncer en direct

Invité sur le plateau d’El Chiringuito, Rubiales a ressorti le même disque rayé : « Elle a dit d’accord. » Pas d’intention sexuelle, pas de crime, « juste un baiser sous le coup de l’émotion ». Selon lui, tout ça aurait été déformé, exagéré, politisé. Il reconnaît une « erreur », mais pas celle que tout le monde voit.

Condamné, suspendu trois ans par le TAS et lâché par la quasi-totalité du football espagnol, Rubiales cherche aujourd’hui à rejouer le match médiatique. Il accuse l’extrême gauche, Pedro Sánchez, Javier Tebas, et même la FIFA d’avoir monté un complot contre lui.

Il ne manque plus que les arbitres et la VAR pour le carton plein.

Pourquoi Claudia Pina rend fous les joueurs de FC26 ?

