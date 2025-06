Dénouement du procès Rubiales pour agression sexuelle

Fin de l’histoire.

Selon les informations de AS, confirmées par l’AFP, la justice espagnole a entériné, ce mercredi 25 juin, la condamnation de Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football, à une amende de 10 800 euros pour agression sexuelle. Cette sanction fait suite au baiser non consenti qu’il a donné à la joueuse Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après la victoire de l’équipe espagnole à la Coupe du monde féminine en 2023.

Interdiction d’approcher

La décision de la cour absout également Rubiales et trois autres accusés (Jorge Vilda, Albert Luque et Rubén Rivera) des faits de coercition. La justice a rejeté tous les recours déposés, confirmant ainsi la première condamnation prononcée en février. Le tribunal a estimé que Rubiales avait agi de manière soudaine et sans le consentement d’Hermoso, portant ainsi atteinte à sa liberté sexuelle. Toutefois, la peine reste une amende et non une peine de prison.

En plus de l’amende, Rubiales doit verser 3 000 euros à Jenni Hermoso au titre de dommages et intérêts et il lui est interdit de s’approcher à moins de 200 mètres de la joueuse.

