Jenni Hermoso et Mapi León font leur retour en sélection espagnole

La trêve des retours.

Après trois années de tourmente politique et sociale autour de l’équipe féminine espagnole, toutes les joueuses initialement membres du groupe des « Las 15 » – 15 joueuses ayant décidé de boycotter la sélection pour dénoncer des conditions peu propices à la performance – retrouvent enfin le giron de la sélection. Mapi León, dernière protestataire du groupe et solide défenseure du Barça, signe son retour après trois ans d’absence, depuis la défaite en quarts de finale de l’Euro face à l’Angleterre en juillet 2022.

Une autre revenante

Jenni Hermoso, qui n’avait plus été appelée depuis octobre 2024, retrouve également le groupe. Longtemps écartée par l’ancienne sélectionneuse Montse Tomé, elle bénéficie visiblement de l’arrivée de Sonia Bermúdez, qui établit sa première liste depuis sa nomination en août dernier.

La nouvelle sélectionneuse fait également appel pour la première fois à la très jeune Clara Serratordi (17 ans), du Barça, qui remplace Patricia Guijarro, victime d’une fracture de fatigue au pied droit. Les incontournables restent présentes, dont la lauréate du Ballon d’or, Aitana Bonmatí.

Face à la Suède en double confrontation, l’Espagne espère effacer la désillusion de juillet et assurer sa propre succession en Ligue des nations.

