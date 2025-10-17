S’abonner au mag
  • International
  • Espagne

Jenni Hermoso et Mapi León font leur retour en sélection espagnole

SF
Jenni Hermoso et Mapi León font leur retour en sélection espagnole

La trêve des retours.

Après trois années de tourmente politique et sociale autour de l’équipe féminine espagnole, toutes les joueuses initialement membres du groupe des « Las 15 » – 15 joueuses ayant décidé de boycotter la sélection pour dénoncer des conditions peu propices à la performance – retrouvent enfin le giron de la sélection. Mapi León, dernière protestataire du groupe et solide défenseure du Barça, signe son retour après trois ans d’absence, depuis la défaite en quarts de finale de l’Euro face à l’Angleterre en juillet 2022.

Une autre revenante

Jenni Hermoso, qui n’avait plus été appelée depuis octobre 2024, retrouve également le groupe. Longtemps écartée par l’ancienne sélectionneuse Montse Tomé, elle bénéficie visiblement de l’arrivée de Sonia Bermúdez, qui établit sa première liste depuis sa nomination en août dernier.

La nouvelle sélectionneuse fait également appel pour la première fois à la très jeune Clara Serratordi (17 ans), du Barça, qui remplace Patricia Guijarro, victime d’une fracture de fatigue au pied droit. Les incontournables restent présentes, dont la lauréate du Ballon d’or, Aitana Bonmatí.

Face à la Suède en double confrontation, l’Espagne espère effacer la désillusion de juillet et assurer sa propre succession en Ligue des nations.

Montsé Tomé abasourdie par son licenciement

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
98
53

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!