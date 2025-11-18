Kylian Mbappé imagine à quoi son jeu ressemblera dans quelques années

Kylian, il a changé.

Dans le numéro du So Foot Club spécial Noël (en kiosque ce mercredi 19 novembre), Kylian Mbappé se confie en exclusivité. Interrogé en marge d’une opération en faveur des enfants avec son association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé) à Madrid, le buteur madrilène est revenu sur son adaptation au Real, et surtout son évolution sur le terrain au fil des années.

« Je pense que je serai moins rapide dans les années à venir […], mais c’est une adaptation aux équipes dans lesquelles tu joues, témoigne-t-il. J’ai eu la chance de performer aux trois postes de devant (au PSG surtout, en sélection aussi), j’ai dû sans cesse me réinventer, ajouter des cordes à mon arc. » Surtout que l’adversité ne lui laisse pas d’autres choix : « Je pense que je suis devenu un joueur que les équipes étudient, que les équipes connaissent, que les équipes veulent contrer. Ils savent dans quoi je suis bon. »

La science de l’appel

Et pour continuer à faire la différence, le capitaine des Bleus donne quelques conseils pour réussir ses meilleurs appels. Cela commence par « regarder les purs attaquants, comme Ronaldo » à l’œuvre. Puis : « Cela part du bon timing, d’un timing avec le passeur, d’une courbe de course suivant la défense que tu affrontes. […] C’est une adaptation à la situation, un mélange de pas mal de facteurs. » Et même si ça peut échouer, « il n’y a pas d’appels inutiles », assure-t-il.

Encore faut-il avoir le bon numéro.

