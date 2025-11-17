Les conseils de Benzema pour Mbappé

S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

JF
Parole de Ballon d’or.

Dans une interview accordée au média espagnol AS, Karim Benzema a accepté de se pencher sur le sujet Real Madrid. Loin du tumulte du foot ibérique depuis désormais trois saisons et son départ pour Al-Ittihad, le natif de Bron sait que sa voix compte toujours, surtout quand il s’agit de parler des attaquants de la Maison-Blanche, et encore plus lorsqu’il s’agit de son successeur et compatriote, Kylian Mbappé.

Karim les bons conseils

Interrogé sur son rôle ou ses responsabilités, Benzema a précisé qu’on attendait de lui d’être tueur : « Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon. Ce qu’on attend de lui, c’est que lorsqu’il en a un, il marque. Le Real Madrid est comme ça. Marquer n’est pas quelque chose de nouveau pour luiIl l’a fait au PSG, il continue au Real. »

Évidemment débarqué à Madrid pour y ramener une nouvelle Ligue des champions, Mbappé va surtout devoir « combiner avec Vinícius », ainsi que tous les autres. « Le Real Madrid attend Mbappé pour ces moments-là, pour remporter la Ligue des champions. Je pense qu’il peut y arriver avec les autres joueurs. Il ne peut pas y arriver seul », a ainsi précisé celui qui a si souvent été loué pour son sens du collectif. L’ancien Lyonnais a surtout pointé un manque d’échange dans le groupe merengue, insistant sur un besoin de communication entre les stars offensives.

Quant à la question des efforts défensifs dans les moments importants, prenant exemple sur ses pressings rageurs en C1, Benzema s’est montré optimiste pour son compatriote, à qui l’on reproche souvent de ne pas se faire mal : « Je pense que Mbappé va le faire. » Si besoin, le Nueve a même laissé entendre qu’il était prêt à revenir à Madrid en cas d’appel de Florentino Pérez, lui qui se donne « encore deux ans » dans le foot à l’approche de ses 38 ans.

Alors, quel est le plus probable ? Un retour à Madrid ou un Kyks plus altruiste ?

Tchouaméni ne changera pas pour plaire

JF

