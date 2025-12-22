Le maire de New York est-il désormais un supporter du Maroc ?

En même temps, il ne pense qu’à Chamakh…

Pendant que le Maroc lançait sa CAN face aux Comores, Zohran Mamdani a choisi une tribune un peu différente du protocole habituel. Dimanche, le maire de New York s’est incrusté au restaurant marocain Dar Lbahja, dans le Queens, pour regarder le match d’ouverture au milieu des supporters des Lions de l’Atlas.

Assis à une grande table, devant la télé et les plats, loin des salons feutrés. « Il a regardé le match avec tout le monde, souriant, riant et partageant une vraie joie comme la famille », raconte le restaurant sur Instagram. Ils avaient pensé à tout, même le dessert servi par Ayoub El Kaabi.

Pas d’ego, beaucoup de sauce

Les patrons parlent d’un invité « sans ego, juste une bonne énergie et le respect de la culture et du peuple. » Et de rappeler pourquoi ils font ce métier : « Réunir les gens par la nourriture, la culture et l’amour ». Mamdani, fan assumé d’Arsenal, a déjà confessé penser « tous les matins » à Pascal Cygan, Sébastien Squillaci et Marouane Chamakh. De là à en faire un supporter officiel du Maroc à la CAN, il y a un pas. Un pas qu’il n’a pas encore officiellement franchi, mais qu’il a déjà bien entamé, fourchette à la main.

Né en Ouganda, passé par l’Afrique du Sud, fan du Maroc, sacrée carte de visite.

