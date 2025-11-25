Le nouveau maire de New York pense à trois anciens de Ligue 1 chaque matin

C’est la France, frère !

Victor Wembanyama l’avait dit à l’ouverture des JO, la France va marquer le monde. Mais visiblement, certains ont été marqués beaucoup plus tôt. Connu pour sa passion un peu inattendue pour Arsenal, le nouveau maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, a avoué être obsédé par trois anciens joueurs de Ligue 1 passés par le Nord de Londres.

Il pense à des légendes en se rasant le matin

Invité sur la chaîne YouTube The Adam Friedland Show, il s’est confié : « Tous les matins, quand je me lève, je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan… Marouane Chamakh ! »

Entre les passages de Ian Wright et Hector Bellerin, venus lui souhaiter bonne chance dans le podcast, Mamdani a fait sourire les fans de la Ligue des talents. Cygan (LOSC), Squillaci (Monaco et OL) et Chamakh (Bordeaux) ont tous foulé la pelouse londonienne, sans jamais devenir des légendes du nord de Londres, mais ils ont visiblement tapé dans l’œil de celui qui a rencontré Donald Trump cette semaine.

Mattéo Guendouzi et Francis Coquelin sont jaloux.

