PSG-Tottenham : Ousmane Dembélé est là, un nouveau troisième gardien

Ousmane, here we go again.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions. Défaits par le Bayern Munich lors du match précédent (1-2), les Parisiens doivent se relancer pour revenir dans la course aux premières places. Pour cela, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, où l’on observe un retour attendu.

Le banc pour Dembouz

Absent depuis sa blessure au mollet face au Bayern, Ousmane Dembélé fait son retour sur la feuille de match. Comme annoncé ces derniers jours, le Ballon d’or devrait démarrer cette rencontre sur le banc, Luis Enrique souhaitant le préserver au maximum pour éviter une nouvelle rechute.

Pour le reste, Achraf Hakimi et Désiré Doué sont logiquement absents, pour cause de blessure. Tous les autres sont bien présents, à commencer par le trio Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, qui pourrait être aligné pour la première fois en Ligue des champions depuis le 17 septembre et la large victoire face à l’Atalanta (4-0).

Petit changement chez les gardiens : Martin James est convoqué pour le poste anecdotique de troisième gardien, en remplacement de Renato Marin. Ce dernier devrait logiquement être aligné en Youth League ce mercredi après-midi face aux jeunes des Spurs.

Pas de surprise, Lucas Chevalier devrait être titulaire.

Le Neves des neuf