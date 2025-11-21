S’abonner au mag
L’infirmerie du PSG se désemplit, deux retours à venir

KM
Les bienfaits de la trêve internationale.

Le Paris Saint-Germain peut souffler, ou presque. Après une blessure subie au mollet lors de la défaite parisienne face au Bayern (1-2), Ousmane Dembélé est sur le point de re-relancer sa saison. Le Ballon d’or devrait être de retour dans le groupe dès mercredi prochain pour la réception de Tottenham en Ligue des champions, selon RMC Sport.

De son côté, Nuno Mendes, également touché lors de cette même rencontre, a retrouvé l’entraînement collectif ce jeudi soir, après une entorse au genou gauche. Le latéral portugais pourrait même être dans le groupe parisien pour la réception du Havre, samedi.

Doué et Hakimi prennent leur temps

Pour Désiré Doué et Achraf Hakimi, les supporters parisiens devront se montrer un poil plus patients. Si le Français devrait au plus tôt retrouver l’effectif en fin d’année, la tendance serait quand même de le laisser souffler pour le revoir après les fêtes.

De son côté, le joueur tout fraîchement élu Ballon d’or africain poursuit son processus de rééducation, faisant de son mieux pour être de retour dans les clous pour « sa » CAN qui débutera le 21 décembre. Hakimi aurait ainsi profité de la trêve internationale pour s’entretenir au Maroc aux côtés de son pote Nayef Aguerd, victime d’un début de pubalgie et qui espère lui aussi être apte pour la compétition tant attendue. 

Oui, un Parisien et un Marseillais peuvent être copains.

