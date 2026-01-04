S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J17
  • PSG-PFC (2-1)

Les tops et les flops de Paris-Paris

Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes

Dembélé et Doué buteurs, Zabarnyi remettant les voisins dans le coup, les Parisiens champions d’Europe ont assuré le service minimum pour l’accueil de leur voisin promu (victoire 2-1) et attaquer l’année 2026 sans fausse note.

Ici c'est Paris

desire-doue

Désiré Doué

Il s’est mis sous la table, a distribué les parts, croqué dans tous les ballons et chopé la fève : Désiré a pris de l’avance sur la galette des rois. Frangipane évidemment.

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Autant de touches de balle pour lui que de petits toasts au saumon pour toi pendant les fêtes. On attendra demain pour la diète.

alimani-gory

Alimani Gory

Le Paris FC se pensait condamné à rester au fond de son trou, mais son ailier lui a montré la lumière. L’Ali Gory de la Caverne.

cards-23-24_vitinha

Vitinha

Depuis qu’on sait qu’on peut enlever sans souci un leader, surtout quand il représente un État gonflé d’hydrocarbures, on ne saurait que recommander à Vitinha de se méfier de Donald Trump.

timothee-kolodziejczak

Timothée Kolodziejczak

La théorie des Kolo qui sont toujours bons quand ils se déplacent au Parc tient toujours.

nuno-mendes

Nuno Mendes

Une boule à Z, c’est tout ce qui a changé lors du passage à la nouvelle année. Le Boug de l’an 2026.

willem-geubbels

Willem Geubbels

Tous ceux qui vivent dans un immeuble le connaissent : oui, c’est lui, le voisin du dessous qui vient taper à 21h51 (ici sur penalty) parce que « ça va bien 5 minutes votre boucan » et « y en a qui bossent demain ». Sans que ça change le cours de votre soirée pour autant.

Ici aussi c'est Paris, mais en moins bien

maxime-lopez

Maxime López

Venu corriger les paroles de Taye Taïwo : « Les Marseillais montent à Paris pour enquiquiner le PSG. »

chevalier-1

Lucas Chevalier

À -2°C et deux ballons à toucher, on peut dire qu’il est toujours au frigo ?

jonathan-ikone

Jonathan Ikoné

Pour trouver du travail, selon certains, il suffirait de traverser la rue. Pour retrouver une place en équipe de France, cette excursion de l’autre côté de la rue Claude-Farrère sera trop courte.

kevin-trapp

Kevin Trapp

Il a prié pour que Warren Zaïre-Emery ne le défigure pas et a vite enlevé la tête sur la minasse de Désiré Doué. Comme on le comprend : en tant que mannequin, il s’agit là de son outil de travail.

667717_illia_zabarnyi_20250922203028

Illia Zabarnyi

Les soldes démarrent mercredi, et vous pouvez être sûr qu’il y aura une belle ristourne sur le défenseur ukrainien.

thibault-de-smet

Thibault De Smet

Avec tous les talents qui sont venus combiner dans son couloir, il ne savait plus où De Smet.

moustapha-mbow

Moustapha Mbow

Take Mbow et voir la corde péter sur les deux buts du PSG. Jean-Charles Valladont va en faire des cauchemars.

