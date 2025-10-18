Maxime Lopez : « Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris »

Le Paris FC est un rival du PSG… mais ça reste Paris.

Promu en Ligue 1 avec le PFC, l’ancien Marseillais Maxime Lopez s’éclate dans la capitale, comme il le raconte dans un entretien accordé à l’AFP : « Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j’y ai rencontré ma fiancée. Je suis très heureux à Paris, très heureux avec cette équipe, ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi content d’arriver le matin à l’entraînement. Sur le terrain, c’est peut-être une de mes meilleures périodes depuis que je joue au foot, je me sens vraiment en jambes, vraiment performant. »

« On aime bien mettre en avant les entraîneurs portugais, espagnols, alors qu’ils ne font rien de fou »

Le milieu de terrain dit aussi tout le bien qu’il pense de son entraîneur, Stéphane Gilli : « J’ai tout de suite apprécié la vision qu’il a du football. C’est lui qui a fait monter l’équipe. On avait peut-être un effectif taillé pour ça, mais il fallait le faire et il l’a fait. Je trouve qu’on ne met pas assez en avant les entraîneurs comme lui. On aime bien mettre en avant les Portugais, les Espagnols, alors qu’ils ne font rien de fou. Mais lui, il bosse très bien. »

