Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC

C’est une histoire méconnue que raconte Le Parisien ce dimanche. En l’an 2000, alors qu’il vient de se faire dégager de la présidence de la Ligue nationale de football (ancêtre de la LFP) et remplacé par Gérard Bourgoin, Noël Le Graët rebondit un an plus tard en reprenant la tête du Paris FC, alors englué en CFA et criblé de plusieurs centaines de milliers d’euros de dettes.

Un petit coup de main

« Très lié avec Christian Amara », NLG répond à l’invitation de cet actionnaire historique du PFC pour « donner un petit coup de main » au club qui n’était « pas très bien portant » : « Je m’y suis employé en trouvant notamment un certain nombre de sponsors. J’ai fait jouer mes relations parisiennes pour amener des partenaires économiques », raconte l’entrepreneur breton au quotidien.

Toujours président de l’En avant Guingamp, Noël Le Graët met en place un partenariat entre les deux écuries. « L’idée était de travailler en synergie et d’envoyer nos meilleurs jeunes s’aguerrir dans les Côtes-d’Armor », se souvient l’ancien entraîneur Philippe Lemaître. Pas interventionniste pour un sou, Le Graët s’attelle surtout à assainir le club financièrement, plutôt qu’à lui trouver des ambitions sportives débordantes. « Sans Noël Le Graët, un gestionnaire rigoureux et compétent, il n’y aurait peut-être plus de PFC », assure son successeur Guy Cotret.

L’opération aura été éclair. Deux ans plus tard, en décembre 2003, le président, tombé malade, jette l’éponge. Le club parisien végète toujours dans le ventre mou du CFA, mais est reparti sur de bons rails. « Le PFC avait besoin de se restructurer avec des directives un peu plus affirmées. J’avais également envie de m’occuper plus directement d’un club et de retrouver un niveau amateur qui peut avoir quelques objectifs. C’était un défi intéressant, mais complexe », résume Le Graët.

Deux décennies plus tard, la petite graine qu’il a plantée a fini par monter en Ligue 1. Grâce aussi, il est vrai, à un gros coup d’arrosoir signé Red Bull et LVMH.

