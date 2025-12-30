S’abonner au mag
  • CAN 2025

Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans

CMF
Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans

Le discours d’un Le Roy.

Sélectionneur de nombreuses sélections africaines, vainqueur de la CAN en 1988 avec le Cameroun, Claude Le Roy a tenu à donner son avis sur le changement de périodicité du tournoi continental, qui se jouera désormais tous les quatre ans.

« C’est d’une bêtise affligeante »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas franchement convaincu. « C’est d’une bêtise affligeante », a déploré le natif de l’Eure auprès d’Afrik-Foot. Selon lui, l’organisation d’une CAN tous les deux ans participait au développement de nombreux pays d’Afrique subsaharienne : « Vous ne voulez pas que tous les deux ans, il y ait des pays qui construisent des stades, des terrains d’entraînement, de l’aménagement du territoire avec des autoroutes ? […] Une CAN tous les deux ans permettait au moins qu’il y ait pas mal de travail effectué. »

Pour Claude Le Roy, cette décision ne répond qu’à des enjeux financiers et ne profitera pas au foot africain : « Cette décision, ce n’est pas du tout pour l’Afrique, mais pour la FIFA. En jouant sur la cupidité des dirigeants africains, en créant des idées de compétitions complètement bidons. » L’ancien sélectionneur du Togo a cité la Coupe arabe, organisée depuis 2021 par la FIFA. Songeons également au projet de Ligue des nations africaines, lui aussi dans les cartons.

En voilà un qui ne va pas s’entendre avec le sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

La Tunisie s'envole vers les huitièmes de finale, qualification historique pour la Tanzanie

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
61

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!