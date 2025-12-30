Claude Le Roy fulmine contre la CAN tous les quatre ans

Le discours d’un Le Roy.

Sélectionneur de nombreuses sélections africaines, vainqueur de la CAN en 1988 avec le Cameroun, Claude Le Roy a tenu à donner son avis sur le changement de périodicité du tournoi continental, qui se jouera désormais tous les quatre ans.

« C’est d’une bêtise affligeante »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas franchement convaincu. « C’est d’une bêtise affligeante », a déploré le natif de l’Eure auprès d’Afrik-Foot. Selon lui, l’organisation d’une CAN tous les deux ans participait au développement de nombreux pays d’Afrique subsaharienne : « Vous ne voulez pas que tous les deux ans, il y ait des pays qui construisent des stades, des terrains d’entraînement, de l’aménagement du territoire avec des autoroutes ? […] Une CAN tous les deux ans permettait au moins qu’il y ait pas mal de travail effectué. »

🎥 [EXCLU] « C’est une bêtise affligeante. » 🗣️ Claude Le Roy n’a pas mâché ses mots. 😬 🎙️ Opposé à une CAN tous les 4 ans, l’ancien sélectionneur dénonce une décision « contre le développement de l’Afrique », accuse la FIFA et défend l’impact concret de la CAN tous les 2 ans… pic.twitter.com/q1gu7JJfkf — Afrik-Foot (@afrikfoot) December 29, 2025

Pour Claude Le Roy, cette décision ne répond qu’à des enjeux financiers et ne profitera pas au foot africain : « Cette décision, ce n’est pas du tout pour l’Afrique, mais pour la FIFA. En jouant sur la cupidité des dirigeants africains, en créant des idées de compétitions complètement bidons. » L’ancien sélectionneur du Togo a cité la Coupe arabe, organisée depuis 2021 par la FIFA. Songeons également au projet de Ligue des nations africaines, lui aussi dans les cartons.

En voilà un qui ne va pas s’entendre avec le sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

La Tunisie s'envole vers les huitièmes de finale, qualification historique pour la Tanzanie