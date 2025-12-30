Emerse Faé favorable à une CAN tous les quatre ans à condition que...

Choisissez votre camp.

Emerse Faé s’est lui aussi invité dans le débat qui anime le football africain : pour ou contre une Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans ? Tout comme Aïssa Mandi, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire y est plutôt favorable mais pose ses conditions. « Ça peut une bonne chose si à côté de ça, on fait les choses pour le développement du foot africain », indique-il lors d’un entretien à l’AFP à Marrakech.

Le sujet a été relancé par Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), qui a annoncé que la CAN se jouerait désormais tous les quatre ans à partir de 2028 pour harmoniser le calendrier africain avec celui du football européen. Une décision pourtant loin de faire l’unanimité : beaucoup y voient une concession faite à la FIFA et aux clubs européens, régulièrement réticents à libérer leurs joueurs pour une compétition longue et chronophage.

Exister en dehors de la CAN

L’ancien international ivoirien, victorieux de la CAN 2023 avec les Éléphants, lui, prend de la hauteur. Pour lui, réduire la fréquence du tournoi continental n’a de sens que si le continent se dote d’une autre grande compétition le reste du temps. « La CAN tous les quatre ans permettrait d’avoir une grande compétition tous les deux ans, entre la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde. Mais il faut absolument créer une autre compétition africaine majeure, sur le modèle de la Ligue des nations en Europe, comme c’est prévu. »

De quoi se mettre des grosses affiches sous la dent. « En Afrique, ça permettrait de continuer à se développer, à progresser. On aurait par exemple des Maroc-Sénégal tous les ans, des Côte d’Ivoire-Tunisie, des Algérie-Mali. »

En attendant d’avoir une Coupe du monde tous les deux ans.

Ibrahim Mbaye, la pleine croissance