Le Real Madrid et d’autres clubs poussent pour une Coupe du monde tous les deux ans

La politique du toujours plus.

La première édition de la Coupe du monde des clubs s’est terminée il y a un peu plus d’une semaine, et certains en redemandent déjà. Le Real Madrid et plusieurs autres clubs européens et sud-américains auraient poussé auprès de la FIFA afin d’organiser cette compétition tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ans à l’heure actuelle, selon les informations d’ESPN.

Priorité à l’édition de 2029 pour la FIFA

On peut comprendre les dirigeants : la compétition rapporte très gros aux clubs en très peu de temps. Par exemple, le Real Madrid, demi-finaliste du Mondial des clubs, aurait touché environ 71 millions d’euros grâce à son parcours, rapporte The Athletic. À titre comparatif, le parcours du PSG en Ligue des champions cette saison lui aura rapporté 78 millions d’euros.

Malheureusement pour eux, la FIFA aurait balayé l’hypothèse d’une compétition bisannuelle, préférant se concentrer sur l’édition 2029 du Mondial des clubs. Une manière d’éviter tout conflit avec l’UEFA, alors que l’arrivée de la nouvelle compétition a déjà chamboulé le calendrier footballistique. Pourtant, les rumeurs envoient l’édition 2029 du Mondial des clubs au Qatar, synonyme d’une compétition au mois de décembre à cause des fortes chaleurs.

Il va falloir remonter le stade 974.

