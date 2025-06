Le PSG va toucher le gros lot après sa victoire en Ligue des champions

Money, money, money.

48 heures après que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est rentré dans la postérité, la capitale ne se remet pas de ce samedi soir. Les festivités ont continué jusqu’à la nuit dernière dans toute la ville, notamment lorsque les supporters ont accueilli leurs héros sur les Champs-Élysées. L’histoire douloureuse entre le PSG et la reine des compétitions a pris fin au soir du 31 mai 2025, laissant place à un moment suspendu dans le temps, qu’on pourrait croire être la fin d’une saga.

Des recettes mirobolantes

Pourtant, le football reprendra son cours la saison prochaine (et même dès les prochains jours avec la Ligue des nations et la Coupe du monde des clubs), et les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Paris. Qui dit victoire en Ligue des champions, dit aussi pactole conséquent. Le cash prize pour son parcours en C1, depuis la phase de ligue, s’élève à 78 millions d’euros. Dont 6,5 pour la victoire finale et 4 millions pour sa participation à la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Un joli chèque auquel il faut ajouter les 18 millions donnés d’office à chaque équipe participant à la Ligue des champions.

Le jackpot n’est pas seulement dû à l’épopée des copains de Désiré Doué, puisqu’il faut ajouter d’autres sources de revenus. Ainsi pas moins de 44 millions ont été versés au champion d’Europe, en droits télé, prime pour le classement UEFA sur les cinq dernières années et pour l’historique dans la compétition. Si les chiffres de la billetterie ne sont pas officiellement révélés, c’est tout de même plus de 140 millions qui pourraient finir dans les caisses du Paris Saint-Germain grâce à la Coupe d’Europe. Les joueurs ne devraient pas être en reste, certains d’entre eux ayant dans leur contrat une prime en cas de triplé historique. Récompenses pouvant monter jusqu’à un million d’euros pour les stars du club.

De quoi payer la venue de Franco Mastantuono.

