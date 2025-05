Doué, le prince de Paris

Après des années de galères et de combats, le Paris Saint-Germain tient enfin sa première Ligue des champions après avoir établi un score record en finale. Une réussite qui porte le sceau de Désiré Doué avec son doublé et sa passe décisive, le football français tient son nouveau joyau.

Personne depuis Gareth Bale en 2018 n’avait réussi à réaliser un doublé en finale de Ligue des champions, Désiré Doué l’a fait et a logiquement été élu meilleur joueur de la rencontre. Après quatorze années de lutte, des stars à n’en plus finir, c’est finalement un gamin de 19 ans qui s’est mué en héros pour le peuple parisien. Débarqué au PSG pour 50 millions en provenance de Rennes à l’été 2024 comme joueur d’avenir, il est finalement devenu la nouvelle attraction de ce PSG nouvelle version.

La nouvelle jeunesse dorée parisienne

C’était le choix fort de Luis Enrique lors de l’annonce du onze de départ parisien : Désiré Doué titulaire à la place de Bradley Barcola. Un choix peut-être prévisible (parce que déjà fait pour affronter Arsenal), mais surtout payant au terme des 90 minutes, puisque le natif d’Angers a fait chavirer les cœurs rouge et bleu en montrant la voie aux siens avec sa passe décisive pour Achraf Hakimi avant le quart d’heure de jeu, avant d’inscrire ses quatrième et cinquième buts en 16 matchs cette saison en C1. Il est ainsi le plus jeune joueur à être buteur et passeur d’une finale de Ligue des champions à 19 ans et 362 jours. Plus fort encore, il est le premier joueur impliqué sur trois buts en finale de Ligue des champions depuis la réforme de 1993. Bref, voici le visage de cette jeunesse du PSG qui était l’une des équipes les plus jeunes d’Europe avec ses 24 ans de moyenne d’âge. Ousmane Dembélé glissait d’ailleurs à son propos qu’il était « pétri de talent, il va aller loin, il est très mature, très professionnel », tandis que Luis Enrique soulignait en mars dernier : « Il est en train de récolter les fruits de son travail. Il va continuer à évoluer. Il est dans le club qu’il lui faut pour grandir. »

3 – Désiré Doué est le premier joueur à être impliqué sur au moins 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions. GoldenBoy. #UCLfinal pic.twitter.com/CjFVLtKPXF — OptaJean (@OptaJean) May 31, 2025

Déjà grand à même pas 20 ans

Ému au micro de Canal +, Doué a laissé éclater sa joie avec un sincère « Merci le Parc, merci Paris ! », avant de revenir sur la performance des siens : « On l’a fait, on a écrit l’histoire, c’est incroyable. J’ai pas les mots, c’est un rêve qui devient réalité. » Lors de sa signature au PSG, beaucoup ne voyaient en lui qu’un simple remplaçant, un garçon qui prendrait progressivement ses marques. Sauf que celui-ci voyait déjà plus grand, comme l’a raconté Ibrahim Salah, ébruitant au Parisien une confidence que son ancien coéquipier au Stade rennais lui avait faite lorsqu’il n’était pas encore titulaire : « Je vais l’être, tu vas voir, cette saison je vais tout péter. »

Une prédiction juste puisque cette saison, le golden-boy parisien a réussi un double-double, cher aux amateurs de basket avec 15 réalisations et 16 assists en 54 rencontres toutes compétitions confondues, une saison exceptionnelle couronnée donc par cette première Ligue des champions qui vient s’ajouter au championnat, à la Coupe de France et au Trophée des champions déjà glanés. Il a également honoré sa première cape chez les Bleus cette saison, face à la Croatie en mars dernier et a de nouveau été convoqué par Didier Deschamps pour le Final Four de Ligue des nations qui se jouera la semaine prochaine à Stuttgart. Joueur frisson par excellence, il est l’avenir de Paris et de l’équipe de France. Un avenir radieux, triomphant, et tout simplement Doué.

Paname, c'est la Champions League