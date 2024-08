Désiré Doué est un joueur du Paris Saint-Germain

Paris tient son nouveau maître à jouer.

C’était attendu, il ne manquait plus que l’officialisation, tombée finalement ce samedi matin : Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain. En balance depuis le début de l’été avec le Bayern, qui avait aussi envoyé plusieurs offres, le club de la capitale a réussi à boucler le dossier en envoyant un joli chèque d’environ 50 millions d’euros au Stade rennais, et en proposant au joueur un contrat allant jusqu’en 2029. Le milieu de terrain de 19 ans aurait notamment été sensible au discours de Luis Enrique, qui a joué un rôle important dans les négociations, alors que Munich tenait à ce moment-là la corde.

Ils le désiraient, ils l’ont eu.

Accord PSG-Rennes pour Désiré Doué