Messi, Alves, Villa : l’esprit du Barça 2013 flottait sur ce Thaon-Strasbourg

Franchement, avec le brouillard, le doute était permis.

Lors du Thaon-Strasbourg programmé en 16es de finale de Coupe de France, impossible de ne pas penser à l’équipe du FC Barcelone d’il y a douze ans. Non, pas forcément pour le jeu proposé (quoique) ni pour la météo d’Épinal (les Vosges ne seront jamais la Catalogne), mais plutôt à cause des noms couchés sur la feuille de match puis au tableau d’affichage. Si le Racing a évité le piège des Normands avec un succès poussif (2-2, 5 TAB 3) face aux pensionnaires de National 3, ce sont surtout les homonymes qui ont fait le show pour le plus grand bonheur des nostalgiques de l’époque du Barça 2015.

Prends ça l’Inter Miami

En effet, lors de cette soirée riche en buts, Alves, Villa et Messi se sont tous distingués. Le but de l’attaquant Colin Villa du côté de Thaon a répondu au coup de génie de l’ailier strasbourgeois Rayane Messi, 17 ans, qui inscrit un doublé. Tout ça avant que le piston Diego Alves ne transforme son tir au but lors de la séance qui a départagé les deux équipes. Malgré tout, pas de miracle pour Thaon qui n’aura pas bénéficié de l’aura des Blaugrana. Mais dans le cœur des amateurs de foot insolite, ce trio d’homonymes aura offert un spectacle digne des plus grands.

🎥 #ESTRCSA (2-2, 3-5 tab) | 𝙍𝙖𝙮𝙖𝙣𝙚 𝙢𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙤𝙞𝙚 𝙙𝙚̀𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚𝙨 𝙢𝙞𝙣𝙪𝙩𝙚𝙨 ! ⚽️ Premier match et premier but pour Rayane Messi qui met le Racing sur de bon rails à la 20e minute. 🪖 pic.twitter.com/PXNsXsGOxq — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 16, 2025

Pep Chouleur peut s’en griffer le crâne.

