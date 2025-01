Laurent Prud’homme : « Ces incidents à Bourgoin ne doivent plus ternir l’image de l’OL » 

Quand la fête part en vrille.

Mercredi soir, au stade Pierre-Rajon, la magie de la Coupe de France a pris une tournure bien sombre pour l’Olympique lyonnais. Éliminés par les amateurs de Bourgoin-Jallieu, pensionnaires de National 3, après une séance de tirs au but (2-2, 4-2 TAB), les Gones ont non seulement subi un naufrage sportif, mais aussi extrasportif.

Laurent Prud’homme à l’affût

Les festivités ont dérapé à la suite d’accrochages entre supporters lyonnais et berjalliens : insultes racistes, bagarres et un envahissement de terrain qui a tourné au chaos. Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL, a exprimé sa déception sur son compte X : « Nous contactons Bourgoin pour visionner les images, prendre les mesures nécessaires et identifier les auteurs de ces violences, qu’elles soient verbales, physiques ou racistes. Ces incidents ne doivent plus ternir l’image de l’OL. »

Il fallait compter sur lui pour réagir fermement à ces comportements honteux.

