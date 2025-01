On connaît le dernier qualifié pour les huitièmes de Coupe de France

Yacine Bammou en mode Ligue des champions.

Lille connaît son adversaire en Coupe de France. Si les conditions météorologiques avaient empêché la tenue de Haguenau-Dunkerque la semaine dernière, le match de ce mercredi soir s’est disputé dans un sacré froid et a profité à Dunkerque, vainqueur (3-1).

Le quatrième de Ligue 2 affrontera Lille au prochain tour, mais s’est sorti d’un joli pétrin. Les coéquipiers de Gil Lawson, qui jouaient un seizième de finale de Coupe de France pour la première fois de leur histoire, ont ouvert le score grâce à un dégagement complètement foiré de Vincent Sasso, qui a profité à Romain Metzger. Mais l’équipe de National 2 s’est fait renverser en seconde période.

Bammou – Courtet, 68 ans à eux deux

Deux vieux briscards ont permis aux joueurs de Luis Castro de renverser le score : Gaëtan Courtet et Yacine Bammou, d’un dernier contre dans le temps additionnel. L’ancien Toulousain Naatan Skyttä a marqué le but du 2-1 entre-temps. Dunkerque se rassure et gagne pour la première fois en 2025.

Le derby des Flandres, le vrai.

Coupe de France : Le match Haguenau-Dunkerque est reporté