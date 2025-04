Le LOSC pleure la disparition de l’un de ses supporters agressé en 2021

Tristesse chez les Dogues.

Il attendait le procès de ses agresseurs présumés depuis 2021, Arnaud Lasserre, fidèle supporter du LOSC de 39 ans s’est éteint ce jeudi matin. Sur son compte X, le club lillois s’est exprimé à la suite de cette triste nouvelle.

« Le LOSC a appris ce soir la disparition d’Arnaud Lasserre et pleure ce fidèle supporter. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches », confie le club, accompagné d’une vague de messages de supporters de différents horizons.

⚫️ Le LOSC a appris ce soir la disparition d’Arnaud Lasserre et pleure ce fidèle supporter. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. — LOSC (@losclive) April 10, 2025

En marge de la rencontre entre Lille et Wolfsbourg au stade Pierre-Mauroy le 14 septembre 2021, ce supporter nordiste s’était rendu dans un bar de la ville après le match nul.

C’est à l’entrée du pub The Factory qu’il est roué de coups par six supporters du LOSC liés à la mouvance d’ultradroite selon La Voix du Nord. Tabassé au sol, il chute sur la tête, entraînant ce père de famille dans le coma pendant 24 jours, avec à la sortie de nombreuses séquelles : surdité à l’oreille droite, perte d’équilibre, perte d’odorat, et des « des envies de suicide » dont il avait fait part dans un entretien à L’Équipe en avril 2022. Le quotidien nordiste annonce que les causes de décès restent pour l’heure à déterminer.

Lucas Chevalier et Bafodé Diakité sanctionnés... pour avoir brandi des fumigènes