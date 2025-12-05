S’abonner au mag
L'UEFA réduit la sanction de Luis Díaz après son tacle sur Achraf Hakimi

AL
Et puis quoi encore ?

Alors qu’Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement du PSG ces dernières heures après sa blessure subie face au Bayern un mois plus tôt, le coupable des faits, Luis Díaz a lui vu l’UEFA se montrer clémente avec lui. Le Colombien, qui avait logiquement écopé d’un rouge pour son tacle horrible sur le Marocain, avait ensuite écopé de trois matchs de suspension. Il n’en fera que deux, finalement, après donc un changement de décision de l’instance, à la suite d’un appel fait par le Bayern. Ce qui signifie que l’ancien attaquant de Liverpool n’a plus qu’une rencontre sur la touche à purger – celle contre le Sporting mardi prochain – et pourra être de retour contre l’Union Saint-Gilloise le 21 janvier.

Díaz a déjà purgé un match de sa suspension, celui face à Arsenal la semaine passée.

Le Bayern se sort du piège tendu par l’Union Berlin

AL

