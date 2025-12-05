Arsène Wenger a des arguments pour défendre le Mondial à 48 équipes

De l’argumentation qui argumente.

Directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger est revenu sur l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes ce jeudi lors d’une table ronde.

48, « le bon nombre » pour Wenger

Alors que cette réforme ne fait pas que des heureux, l’ancien entraîneur d’Arsenal s’est dit « assez optimiste » sur le niveau d’un Mondial élargi. « Pour se qualifier, il faut battre les équipes de sa confédération, et c’est un gage de qualité », a-t-il affirmé sans crainte du truisme. Pour étayer son propos, Wenger a cité la récente Coupe du monde U17, qui a également été élargie à 48 : « La même question s’est posée, et nous avons été agréablement surpris [par le niveau de jeu de la compétition] ».

Pour l’Alsacien, 48 constitue donc le « bon nombre », sans rien enlever au caractère sacré de la Coupe du monde : « Cela représente moins de 25% des 211 pays affiliés à la FIFA. Cela signifie qu’une équipe sur quatre a une chance de participer, et donc que 75% des équipes ne seront toujours pas présentes. »

Les conditions climatiques, la FIFA y pense

Wenger s’est également exprimé sur les craintes concernant la chaleur extrême en Amérique du Nord, déjà expérimentée l’été dernier lors de la Coupe du monde des clubs. « Nous réfléchissons beaucoup aux meilleures options pour protéger les équipes de la chaleur », a-t-il dit, ajoutant que ce sera l’un des principaux paramètres pris en compte dans l’élaboration du calendrier après le tirage au sort, sans donner beaucoup plus de précisions.

Nous voilà rassurés.

