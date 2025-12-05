S’abonner au mag
Emmanuel Macron juge « excessive et injuste » la condamnation de Christophe Gleizes

Emmanuel Macron juge « excessive et injuste » la condamnation de Christophe Gleizes

Emprisonné en Algérie depuis le mois de juin pour « apologie du terrorisme », le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi 3 décembre par la cour d’appel de Tizi Ouzou.

Après avoir promis d’agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération, Emmanuel Macron s’est à nouveau exprimé sur le sujet. Depuis la ville de Chengdu en Chine, le président de la République a fait part de sa « très grande préoccupation » face à un jugement « excessif et injuste ».

La « nécessité de trouver un chemin »

« J’ai été vraiment extrêmement touché par ce jugement, pour lui, sa famille et l’ensemble de la profession. Je pense que ce n’est pas un bon signal envoyé, nous devons absolument trouver une issue favorable », a ajouté le chef de l’État. Affirmant la « nécessité de trouver un chemin », il dit vouloir agir « avec respect et engagement, dans un cadre qui n’est pas celui de déclarations médiatiques ». La LFP et plusieurs clubs français ont également exprimé leur soutien à Christophe Gleizes.

La pétition pour sa libération a dépassé les 24 000 signatures.

