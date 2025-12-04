La programmation des 32es de finale de la Coupe de France a provoqué la colère de plusieurs clubs. Dans leur viseur : Bein Sports. Le diffuseur y a répondu par la voix de Florent Houzot, mettant le doigt sur des incompréhensions et un manque de communication.

Le calendrier de l’Avent devait révéler bien mieux qu’un simple chocolat ce mercredi 3 décembre pour les 64 clubs encore engagés en Coupe de France : la programmation des 32es de finale. Mais une fois l’emballage retiré, certains ont déchanté. C’est le cas des amateurs de Marcq-en-Baroeul (R1), qui ont vu leur match face à Troyes programmé le vendredi. Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) et l’Olympique lyonnais ont quant à eux hérité de la case du dimanche soir, là où ils demandaient le vendredi. Sans surprise, Bein Sports en a pris pour son grade.

Des difficultés pour les amateurs

Tombeur du FC Bondues le 29 novembre, l’Olympique marcquois a hérité de l’ESTAC, leader de la Ligue 2. Un joli cadeau à quelques jours de Noël. Le club de R1 n’a cependant pas compris pourquoi il avait été programmé le vendredi, alors que l’ESTAC était aussi d’accord pour jouer le samedi. « Mes joueurs travaillent tous, rappelait le coach Samir Guelsifi à Ici Nord. Des joueurs ne pourront pas prendre leur journée, […] ils finiront leur taf déjà bien épuisés et ils iront jouer un match de foot contre une Ligue 2. Certains ne pourront pas se libérer. C’était leur fête et aujourd’hui c’est plus une corvée qu’autre chose. On n’a pas pensé au club amateur. »

On a des joueurs qui font de la manutention, un maçon, etc. C’est compliqué d’enchaîner contre une Ligue 2 le soir… Grégory Dufourd, président du FC Périgny

Le FC Périgny, pensionnaire de R1, recevra Le Mans le vendredi à 20h45 pour le premier 32e de finale de son histoire. « Ça va poser des difficultés, nous ne sommes que des amateurs, donc ça obligera certains à prendre des jours de congé, nous confie Grégory Dufourd, le président du club. On a des joueurs qui font de la manutention, un maçon, etc. C’est compliqué d’enchaîner contre une Ligue 2 le soir… Pour l’organisation, c’est pareil : recevoir les équipes, préparer le terrain, ce n’est pas pratique. On espérait jouer le dimanche. J’en ai fait la demande par téléphone à quelqu’un de la FFF, mais ils sont tributaires de Bein Sports. »

Intégrer toutes les contraintes

Face aux critiques, le diffuseur a tenu à faire entendre sa voix. « Les 32es de finale, c’est un énorme casse-tête, nous confie Florent Houzot, directeur des programmes de Bein Sports. Depuis quatre saisons, il y a 32 matchs télévisés et produits, ce qui n’était pas le cas avant. C’est compliqué, mais on essaie de faire au mieux. La fédération reçoit des doléances par rapport à des arguments sportifs, logistiques, etc. Quand elle nous dit qu’un match doit se jouer en après-midi plutôt qu’en soirée car il n’y a pas suffisamment de lumière, qu’il ne faut pas mettre tous les clubs de la même région le même jour pour éviter des problèmes d’organisation ou de forces de l’ordre, on intègre toutes les contraintes. »

L’une de ces contraintes, l’exerçabilité, fait que Lens doit forcément jouer le vendredi, puisque le Racing reprendra le championnat le vendredi 2 janvier et qu’il doit bénéficier du même jour de repos que les autres clubs. « Après les choix de France TV, il nous reste Lens et Lyon pour le prime time. En raison de la grille d’exerçabilité des compétitions, Lens doit jouer le vendredi », explique Houzot. Le prime time du samedi ayant déjà été attribué au match du PSG, l’OL a hérité du créneau du dimanche.

On ne peut pas nous reprocher de ne pas respecter le foot amateur ou ce que demandent les clubs. […] C’est trop facile de taper sur le diffuseur. Florent Houzot

Sur le front des clubs amateurs, Bein vient d’accepter un switch en déplaçant Marcq-en-Barœul-ESTAC le samedi à 15h30, et Croix-Reims le vendredi à 20h45 (ce qui permettra au capitaine local de ne pas choisir entre le match et son mariage). « Les quatre clubs se sont plus ou moins mis d’accord, la fédération est revenue vers moi. Je leur ai dit: “Si vous avez la garantie que les quatre clubs sont d’accord pour inverser, aucun problème” », assure Houzot, affirmant que la FFF ne lui avait pas fait remonter les doléances des clubs plus tôt. « On l’a appris hier soir avec la prise de parole de Marcq-en-Barœul », regrette-t-il. Un problème évident de communication.

📅 𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞́𝐞 ! Le 32e de finale de @coupedefranceCA aura finalement lieu le 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟏𝟗 𝐝𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚̀ 𝟐𝟎𝐡𝟒𝟓. https://t.co/Er4bKmLJj9 — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 4, 2025

Le directeur des programmes tient à rappeler l’attachement de Bein au football amateur dans ce contexte. « On pourrait se contenter de retransmettre les derniers tours, mais ce n’est pas notre politique : notre politique est de s’intéresser au foot amateur, à travers la Coupe de France, mais aussi notre opération Bein Squad, qui parraine une cinquantaine d’équipes, rappelle-t-il. On ne peut pas nous reprocher de ne pas respecter le foot amateur ou ce que demandent les clubs. Le but de Bein, c’est que le maximum de clubs soient contents et qu’on organise les 32es de finale dans les meilleures conditions. La première année, on avait le multiplex à 18h30 pour exposer au mieux cette compétition. J’ai bien compris qu’un vendredi à 18h30, ça pouvait être compliqué, donc le multiplex du vendredi est à 20h45 maintenant, en même temps que l’affiche du prime time (à 21h). C’est trop facile de taper sur le diffuseur, on fait le maximum pour répondre à toutes les contraintes. » Heureusement, il y aura deux fois moins de problèmes au prochain tour.

