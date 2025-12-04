S’abonner au mag
Plusieurs clubs amateurs en colère contre la programmation de la Coupe de France

Bein Sports dans le viseur.

Ce lundi, la Fédération française de football a procédé au tirage des 32es de finale de la Coupe de France. Un tour censé être célébré comme la fête du football, avec des rencontres entre des grosses cylindrées et des clubs amateurs. Mais la fête est en train de tourner au vinaigre pour le club de Marcq-en-Barœul (Régional 1).

Interrogé par Ici Sport, le coach de l’Olympique marcquois Samir Guelsifi a déploré la programmation du match de son équipe, qui affrontera l’ESTAC un vendredi soir. « Mes joueurs travaillent tous, certains comme chauffeurs livreurs, a-t-il commencé. Ils ne pourront pas prendre leur journée, vont se réveiller à 6 heures et arriveront fatigués pour le match. »

Les deux clubs étaient d’accord pour jouer le week-end

Un match qui n’arrange personne au club, et ce au-delà du vestiaire : « Certaines familles ne pourront pas venir non plus, car elles habitent loin. Comme les joueurs, elles ne pourront pas prendre leur journée pour venir participer à l’évènement. »  Alors que ce genre de rencontre est censée être une fête pour les clubs amateurs, « ça se transforme en corvée aujourd’hui, selon Guelsifi. Surtout, un match comme ça se termine vers 23h, et mes joueurs se lèvent à 6h le lendemain. »

Une planification surprenante, alors que les deux clubs s’étaient mis d’accord : « Troyes était d’accord pour jouer à 17h le samedi, mais la Fédération nous a dit que c’était le diffuseur, Bein Sports, qui aurait le dernier mot. » Un diffuseur qui n’a visiblement pas écouté les requêtes des acteurs.

La magie de la Coupe, ce n’est pas pour tout le monde.

Encore une raclée du Paris Saint-Germain contre l’OM

CDB

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

